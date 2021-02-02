Поступление акцизов на алкоголь в бюджет Новосибирской области за год выросло на 8,6%

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Поступление акцизов от производства спиртных напитков в бюджет Новосибирской области по итогам 2020 года составило 10,6 млрд рублей, что на 8,6% превышает показатели 2019 года, следует из информации, размещенной на сайте министерства сельского хозяйства региона.

"Поступление акцизов составило 10615,4 млн рублей. Увеличение к уровню аналогичного периода 2019 года - 8,6 %. Доля в доходной части регионального бюджета области - 8,3%", - говорится в сообщении.

Как сообщает региональный Минсельхоз, на территории области работают 82 предприятия, которые производят подакцизную продукцию, где создано 1,6 тыс. рабочих мест. В частности это один из самых крупных производителей спирта в регионе АО "Ерофеев", Сибирский ликерно-водочный завод, шесть производств сидра, пуаре и медовухи и 74 пивоваренных предприятия.

Закон о бюджете на 2020 год был принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей. Позже министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщал, что доходы бюджета по итогам 2020 года увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 2,6 млрд рублей и увеличения федеральных трансфертов на 20,3 млрд рублей.