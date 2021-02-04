В Республике Алтай возобновили оказание плановой медпомощи

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Республики Алтай возобновили оказание плановой помощи, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за коронавируса, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"Медицинские организации возобновляют проведение профилактических осмотров и диспансеризации, оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в плановой форме. Рекомендовано начать проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в Чемальской, Шебалинской, Онгудайской районных больницах. Остальным больницам рекомендовано организовать проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в вечернее время и в выходные дни", - говорится в сообщении.

Возобновление оказания плановой медпомощи стало возможным с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. По последним данным, в Республике Алтай зарегистрировано 15 тыс. 575 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выздоровели 14 тыс. 938 человек.

1 февраля кафе и рестораны в Республике Алтай, которые с октября 2020 года работали с ограничениями из-за пандемии, возобновили работу в обычном формате, но с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Кроме того, в регионе принято решение возобновить ежедневную работу Национального музея им. А. В. Анохина с условием посещения экспозиций группами численностью не более пяти человек. Также при ограничении числа зрителей возобновили проведение торжественных мероприятий в Национальном драматическом театре им. П. В. Кучияка.