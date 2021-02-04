В Иркутске в январе выпало в три раза больше месячной нормы снега

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Аномальное количество осадков - более трех месячных норм - выпало за январь в Иркутске, в первые дни февраля в городе также выпало много снега, только за минувшие сутки с улиц вывезено более 2,6 тыс. т. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"В течение января в Иркутске выпало более трех месячных норм осадков. По данным метеорологов, в ближайшие три дня на территории Иркутска [вновь] ожидается снег. <…> За сутки с улиц вывезено более 2,6 тыс. т снега", - говорится в сообщении.

На дорогах города регулярно образуются транспортные заторы, коммунальные службы не успевают оперативно расчищать магистрали. Дороги обрабатывают песко-соляной смесью, в ночь на пятницу, когда снизится автомобильный трафик, разрыхленную массу и вновь выпавший снег начнут собирать и вывозить. Мэр Руслан Болотов поручил в кратчайшие сроки очистить не только магистральные улицы, но и второстепенные дороги.

Как сообщается на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе в Иркутской области выпало аномальное количество осадков - от полутора до трех месячных норм в зависимости от территории. Рекордное количество снега наблюдалось на юге региона, в частности, в Иркутске выпало 325% от месячной нормы.