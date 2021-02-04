По факту фальсификации результатов экзаменов в Горно-Алтайском университете возбудили дело

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками единственного в регионе вуза - Горно-Алтайского государственного университета, где подделывали результаты вступительных экзаменов, чтобы обеспечить выполнение показателей бюджетного набора и пройти процедуру аккредитации, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры в четверг.

"Прокурорской проверкой выявлены случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов приемной кампании 2020-2021 учебного года. Материалы проверки были направлены в следственное управление СКР по Республике Алтай, которым сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре республики", - говорится в сообщении.

В конце января текущего года прокуратура Республики Алтай уличила вуз в фальсификации результатов экзаменов. По данным прокуратуры, сотрудниками приемной комиссии в период приемной кампании были внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, которые не набрали минимальный проходной балл. В прокуратуре ТАСС уточнили, что таким образом незаконно в вуз были зачислены множество студентов. Выполнить показатели бюджетного набора в вузе было необходимо для прохождения процедуры аккредитации. В прокуратуре сообщали об изъятии 26 личных дел незаконно зачисленных студентов и не исключали, что таких фактов будет больше.