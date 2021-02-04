Власти Алтайского края заявили о необходимости развития механизма конкурсных концессий

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Механизм конкурсных концессионных соглашений необходимо развивать в Алтайском крае, где вся система ЖКХ нуждается в реконструкции и непривлекательна для инвесторов из-за необходимости серьезных вложений, которые отразятся на тарифах для жителей, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник управления региона по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

"В крае действуют 45 концессионных соглашений: 22 в теплоснабжении, 23 в водоснабжении и водоотведении. Мы отмечаем увеличение тенденции заключения соглашений, но это все равно величина небольшая. <…> Вся сфера ЖКХ требует реконструкции в рамках концессионных соглашений. Проблема в том, что сегодня сфера ЖКХ, особенно на селе, непривлекательна для инвесторов: вложения нужны большие, это сразу отразится на тарифах. Мы видим, что резонансные тарифы установлены как раз на основании концессионных соглашений. Надо развивать механизм конкурсных концессий. Сейчас почти все соглашения заключены по инициативе инвесторов, а нужна конкурсная концессия, чтобы органы местного самоуправления предлагали сами объекты к заключению", - сказал Колосков.

По его словам, в регионе необходимы меры государственного софинансирования ремонтных программ и концессионных соглашений.

Колосков затронул и резонансные темы повышения тарифов в отдельных территориях Алтайского края. Так, жители Горняка пожаловались на то, что в декабре получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги в размере 10-13 тыс. рублей.

"Тариф в Горняке как раз был установлен по концессионному соглашению. Рост связан со снижением полезного отпуска, когда те же самые расходы распределяются на меньший объем и цена единицы увеличивается. Это один из главных факторов роста тарифов в Горняке. В 2020 году там рост зафиксирован в 27%. Однако там предусмотрены компенсации", - подчеркнул Колосков, отметив, что также на увеличение потребления ресурса повлияла морозная погода.

По его словам, с 1 января 2021 года совокупная оплата жилищно-коммунальных услуг в регионе не выросла, но с 1 июля ее рост в целом по краю составит 2,2% - это самый низкий показатель за весь период регулирования и мониторинга в крае. В Барнауле и двух сельсоветах средняя плата даже понизится. В 271 муниципальном образовании средняя плата за услуги вырастет на 3,2%, в 384 муниципальных образованиях - от 3,9% до 6,2%.