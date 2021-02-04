В Томской области заготовители собрали на 30% меньше дикоросов из-за неурожая ореха

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Заготовители дикоросов в Томской области собрали на 28% меньше дикоросов в 2020 году из-за невысокого урожая орехов и лесных ягод - чуть боле 10 тыс. тонн. При этом в регионе в семь раз вырос сбор грибов и в шесть раз - лекарственных и пищевых растений, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Андрей Кнорр.

"В 2020 году заготовительными компаниями Томской области собрано более 10,1 тысячи тонн различных видов "пищевых" дикоросов. В сравнении с 2019 годом показатели заготовки значительно снизились - собрано около 71,9% (от показателей прошлого года) в связи с невысоким урожаем ореха, снижение почти в три раза (собрано 3,8 тысячи тонн орехов). В связи с невысоким урожаем клюквы, черники и брусники снизились объемы заготовки лесных ягод (на 15% - до 2,5 тысячи тонн) ", - сказал Кнорр.

Он уточнил, что при этом в регионе значительно, почти в шесть раз, увеличен сбор пищевых и лекарственных растений - до 875 тонн, собрано более 1 100 тонн грибов, что в семь раз превышает показатели 2019 года.

Ранее Кнорр сообщал, что в 2019 году был необычайно высокий урожай кедрового ореха - было собрано в 50 раз больше, чем в 2018 году. Экспорт ореха также вырос в более чем четыре раза - до 6,5 тысячи тонн.

По оценке Минсельхоза России, томские дикоросы составляют 10% всех переработанных в стране. Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для томской экономики, экономическая ценность дикоросов в регионе достигает 16,5 млрд рублей в год. В Томской области сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха, 40% грибов и две трети клюквы. Ранее Кнорр сообщал, что сбор дикоросов в области является очень прибыльным бизнесом, который может принести семье за сезон до миллиона рублей.