Суд приговорил жительницу Томской области к обязательным работам за избиение ребенка

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Суд Каргасокского района Томской области приговорил к 460 часам обязательных работ местную жительницу, которая избивала своего ребенка и угрожала ему убийством, что вызвало общественный резонанс после публикации одного из эпизодов насилия в социальных сетях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Мировой судья Каргасокского судебного района Томской области признал 47-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением"). Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде 460 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина избивала своего 12-летнего ребенка и душила его за то, что ее вызвали в школу обсудить поведение мальчика. Женщина кричала, что убьет ребенка. После публикации видео органы опеки изъяли мальчика для передачи в замещающую семью. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Угроза убийством". Как стало известно позднее, ролик распространила знакомая женщины, с которой они вместе распивали спиртное.

Свою вину в совершении преступлений подсудимая признала полностью, раскаявшись в содеянном. С учетом отсутствия у женщины судимостей прокурор счел возможным ее исправление без изоляции от общества.