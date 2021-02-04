В Томской области объем производства легкой промышленности за счет масок вырос в 3,7 раза

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Объем производства товаров легкой промышленности в Томской области вырос с 53 до 162 млн рублей в 2020 году за счет производства медицинских масок, которые жители региона обязаны носить в условиях пандемии коронавируса, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

Ограничения из-за коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим, были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз ограничения продлевались до 31 марта 2021 года.

"Легкая промышленность переориентировалась. Мы наладили производство медицинских масок. Это позволило устоять на этом рынке. Зафиксирован рост в 3,7 раза к уровню 2019 года", - сказал Кнорр.

Он уточнил, что в 2020 году в регионе произведено 2,5 млн масок, благодаря чему объем выпуска текстильной продукции вырос с 53 млн рублей до 162 млн рублей. Вице-губернатор отметил, что остальные отрасли экономики, в частности, общепит, пережили небольшой спад из-за антиковидных мероприятий, однако катастрофического обвала в экономике региона не произошло.