В Туве в 2021 году планируют ввести первый круглогодичный тепличный комбинат

ТАСС, 5 февраля. Первый круглогодичный тепличный комбинат - комплекс "Овощи Тувы" - планируют построить в Туве в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ.

"Строительство круглогодичного тепличного комплекса "Овощи Тувы" <...> Согласно плану мероприятий по реализации проекта, ввод объекта в эксплуатацию - 2021 год", - сообщили в правительстве, уточнив, что это будет первый тепличный комбинат в регионе.

Объем финансирования предусмотрен в размере 362,74 млн рублей. Из федерального бюджета планируется выделение 359,11 млн рублей, остальные средства - вложения республиканского бюджета.

Собеседник агентства добавил, что консультации по проекту оказывали работники тепличного комплекса из Якутии. "По климатическим условиям данный регион схожий с Республикой Тыва", - сообщили он.