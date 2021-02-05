"Единая Россия" приостановила членство депутата заксобрания Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Новосибирское отделение партии "Единая Россия" временно приостановило членство депутата заксобрания области Валентина Сичкарева в связи уголовным делом, возбужденным в отношении него из-за мошенничества в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Панферов.

"Да, действительно, это временная мера. Мы обязаны по уставу партии его членство приостановить, пока не будет ясно с уголовным делом. Решение было принято на прошлой неделе", - сообщил он, уточнив, что приостановление членства будет действовать до вынесения судом решения по уголовному делу.

Региональное управление СКР по Новосибирской области в январе сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата законодательного собрания области, владельца компании "Сельхозпрод" Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2017 года между министерством сельского хозяйства Новосибирской области и главой крестьянского хозяйства Чулымского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 млн рублей, по состоянию на декабрь 2019 года остаток средств выделенного гранта составил 2,4 млн рублей.

В декабре 2019 года обвиняемые направили в отдел Управления Федерального казначейства по Новосибирской области фиктивные документы о якобы выполненном ремонте принадлежащих главе хозяйства зернохранилища и животноводческого комплекса в поселке Кокошино. Своими действиями фигуранты дела, по версии следствия, похитили 2,4 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере.