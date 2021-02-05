В Красноярске задержали участника конфликта, выстрелившего из ружья в воздух

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала участников конфликта на рынке на улице Шахтеров в Красноярске, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"Утром в дежурную часть поступило сообщение, что на рынке на улице Шахтеров происходит конфликт. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. В ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух, предположительно, из охотничьего оружия. Пострадавших нет. Все участники конфликта задержаны", - сообщили в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт произошел на рынке "Луч". Его причиной стал спор бизнесменов.