{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске задержали участника конфликта, выстрелившего из ружья в воздух

Инцидент произошел на рынке на улице Шахтеров
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала участников конфликта на рынке на улице Шахтеров в Красноярске, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"Утром в дежурную часть поступило сообщение, что на рынке на улице Шахтеров происходит конфликт. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. В ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух, предположительно, из охотничьего оружия. Пострадавших нет. Все участники конфликта задержаны", - сообщили в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт произошел на рынке "Луч". Его причиной стал спор бизнесменов.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Новосибирске начались наземные испытания самолета с первым в мире электродвигателем
Испытания включают запуски электрического двигателя и всех систем самолета
Читать полностью