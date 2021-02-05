Красноярская прокуратура приостановила работу лесопилки из-за сжигания отходов около села

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Богучанского района Красноярского края через суд приостановила деятельность производственной базы по распиловке древесины из-за сжигания отходов вблизи села Богучаны. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Как сообщалось в местных СМИ, от жителей села Богучаны поступали жалобы на то, что неподалеку от населенного пункта несколько дней горят опилки и горбыль. Очаг возгорания, по сообщениям жителей, находился в полукилометре от жилых домов.

"Прокуратура Богучанского района в судебном порядке добилась прекращения деятельности производственной базы по распиловке древесины вблизи с. Богучаны <…> Судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, собственнику земельного участка надлежит очистить земельный участок от отходов лесопиления", - говорится в сообщении.

Прокуратурой было установлено, что производственная база сжигала и хранила отходы лесопиления не на специальных площадках. Кроме того, на базе отсутствует минерализованная полоса по периметру земельного участка. Таким образом лесопилка допускала нарушения противопожарного и природоохранного законодательства.