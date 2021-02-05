Проект кузбасского музея для людей с ограниченными возможностями стал лучшим в России

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Проект "Сибирский характер" кузбасского музея-заповедника наскальной живописи "Томская писаница" стал лучшим в России туристическим маршрутом для людей с ограниченными возможностями по итогам Всероссийской туристической премии "Маршрут года". Благодаря проекту инвалиды-колясочники впервые получили возможность увидеть уникальные петроглифы эпохи неолита 3-4 тыс. лет до н. э. на скалах, сообщает в пятницу пресс-служба администрации правительства региона.

"Проект "Сибирский характер" музея-заповедника "Томская Писаница" получил Гран-при конкурса как лучший в России маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей-колясочников на территории музея проложили безбордюрные тропинки и приобрели телескопические переносные пандусы, которые позволяют подняться внутрь экспозиции", - говорится в сообщении.

Уникальный экскурсионный маршрут для посетителей с ограниченными возможностями в музее под открытым небом "Томская писаница" создали летом 2020 года. Впервые маломобильные граждане смогли осмотреть экспозиции заповедника, в том числе и те, что расположены в труднодоступных местах - на отвесных скалах на берегу реки Томь. Экскурсия проходит на инвалидных колясках, посетителям рассказывают об освоении Сибири и о том, в каких суровых условиях приходилось выживать сибирякам.

"Маршрут музея-заповедника называется "Сибирский характер" не просто так. Это перекликается не только с историей освоения Сибири, но и с историей гостей с ограниченными возможностями здоровья, которые каждый день доказывают свою силу духа и стремление жить. По данному маршруту в 2020 году было проведено 56 экскурсий для 182 кузбассовцев", - сообщается на официальной странице музея в Instagram.

"Томская писаница" - первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства, экспозиция которого насчитывает более 300 петроглифов, самые ранние из которых датированы эпохой неолита 3-4 тыс. лет до н. э. Музей-заповедник расположен на севере региона в деревне Писаная Яшкинского района, примерно в 50 км от областного центра - города Кемерово. Заповедник представляет собой многопрофильный культурный комплекс, это популярное место отдыха жителей и гостей Кемеровской области. На площадке музея также расположены стационарный зоопарк и региональная резиденция российского Деда Мороза.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" - отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия вручается с 2014 года при информационной поддержке Ростуризма.