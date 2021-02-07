Алтай получит 115 млн рублей для решения экопроблем на территории Акташского завода

ТАСС, 7 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай. Регион получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути. За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать. На разработку проекта ликвидации накопленного вреда из федерального бюджета в 2021 году будет направлено 115 млн рублей, и еще более 1 млн рублей поступит из бюджета региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства уже предусмотрены для программы развития региона и будут перераспределены с других объектов.

После разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы будет определено последующее финансирование. Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ и правительство Алтая назначены ответственными за работу.

"Среди других изменений, внесенных в программу, - увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также на создание регионального фонда развития промышленности. Средства на это перераспределят внутри программы", - сообщается на сайте кабмина.