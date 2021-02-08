Прокуратура обязала мэрию Омска улучшить качество уборки дорог от снега

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в ходе проверки выявила в Омске недостаточное финансирование работ по содержанию и ремонту дорог, а также нехватку уборочных машин, что привело к некачественной уборке улиц зимой. Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области, по данному факту мэру Омска Оксане Фадиной внесено представление.

В середине января жители Омска пожаловались губернатору Омской области Александру Буркову на некачественную уборку улиц. Тогда Фадина признала наличие проблемы, но отметила, что в целом мэрия, несмотря на нехватку техники, справляется с вывозом снега, а губернатор пообещал помочь обновить автопарк дорожных служб.

"Прокуратурой Омска проведена проверка соблюдения законодательства по содержанию улично-дорожной сети Омска в зимний период времени. <…> В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Омска внесено представление мэру Омска, которое в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщила пресс-служба.

В прокуратуре отметили, что мэрия города в 2020 и 2021 годах выделила на содержание и ремонт дорог только треть необходимых по нормативу средств. Также управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска не оснащено в должной степени машинами и оборудованием для содержания улиц. Ранее директор управления Владимир Казимиров на заседании горсовета Омска рассказал, что износ автопарка уборочной техники составляет 84%, последний раз машины приобретались три года назад. При этом в дорожных работах задействовано более 400 единиц техники.

Проведенное прокуратурой обследование выявило на омских дорогах многочисленные факты несвоевременной уборки снега, устранения снежного наката и гололеда, невывоза снежных валов по краям проезжей части, что привело к существенному сужению автодорог. ТАСС запросил комментарий управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.