Власти Красноярского края выделили 4 млн рублей семьям погибших при пожаре на складе

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края выделило 4 млн рублей семьям четырех погибших 3 февраля в крупном пожаре на складе в Красноярске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Трое пожарных - звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района Красноярска - одни из первых прибыли на место ЧП и вошли в горящее здание для поиска людей. Однако пожар усилился и обрушилась кровля. В огне погибли трое сотрудников МЧС и рабочий склада. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших пожарных.

"По поручению губернатора (Александра Усса - прим. ТАСС) подписано распоряжение о выделении 4 млн рублей из средств резервного фонда правительства края на оказание материальной помощи семьям всех четверых погибших при пожаре", - сообщила пресс-служба.

Также в понедельник Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны.

Церемония прощания с погибшими пожарными состоится 9 февраля 2021 года с 10:00 (06:00 мск) до 12:00 (08:00 мск) в городском ДК. Похоронят их на аллее славы кладбища "Бадалык".

По факту пожара возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ). Они объединены в одно производство. Арестованы два человека.