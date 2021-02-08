В Кузбассе женщину госпитализировали после схода снега с крыши

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Глыба снега сошла с кровли муниципального дома культуры в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирована пожилая женщина, которая гуляла возле ДК с внуками. Пострадавшая госпитализирована, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщается в понедельник на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительной информации, в дневное время женщина с внучками гуляла около здания ДК. В это время с крыши учреждения произошел сход снежного покрова, часть которого упала на пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы травмы различной степени тяжести, девочки (внучки - прим. ТАСС) не пострадали. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям руководства учреждения", - говорится в сообщении.

В рамках начатой доследственной проверки установлено, что крыша ДК имеет сложное техническое строение, уборку снега можно производить только с использованием подъемной спецтехники. Сейчас следствием устанавливается порядок очистки крыши ДК от снега и ответственные лица. Прокуратурой Междуреченска организована проверка исполнения законодательства в сфере содержания социально-культурных объектов.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье в Кемеровской области потеплело до плюсовой температуры, теплая погода сохраняется и в понедельник. Из-за резкого потепления в других городах региона шапки снега сошли с кровель нежилых зданий и балконных козырьков многоквартирных домов.