На юге Красноярского края ограничили движение пассажирского транспорта из-за снегопада

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажирское сообщение ограничено на юге Красноярского края из-за обильного снегопада. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В связи с обильным выпадением снега администрацией Минусинского района по требованию Госавтоинспекции ограничено движение пассажирского транспорта с автовокзала Минусинска по автомобильной дороге Р-257 в сторону Республики Тыва, автодороге Минусинск - Курагино - Артемовск, автодороге Минусинск - Новоселово и межпоселенческих направлений Минусинского района", - сообщили в пресс-службе.

Также ограничено движение автобусов по дороге Р-257 с 463-го по 466-й км с автовокзалов Шушенского и Ермаковского.

По данным ГИБДД, сейчас на расчистке дорог работают 19 единиц техники.

В последние дни в Красноярском крае прошли обильные снегопады.