Приставы Новосибирской области в 2020 году взыскали почти 500 млн рублей алиментов

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы Новосибирской области в 2020 году взыскали в пользу детей почти 470 млн рублей алиментов, что на 44% больше показателей 2019 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области - главный судебный пристав региона Эдуард Бабков.

"В 2020 году мы значительно увеличили общую сумму, взысканную в пользу детей, по производствам взыскания алиментов. Взыскали за 2020 год 469,8 млн рублей, что на 145 млн рублей больше, чем за 2019 год", - сообщил он.

Бабков добавил, что при этом количество производств по взысканию алиментов за год снизилось с 28,9 до 25,8 тыс. Он уточнил, что всего в 2020 году на исполнении у приставов находилось 2,3 млн производств, что на 113 тыс. больше за 2019 год. Окончено и прекращено было 1,3 млн производств, взыскано 13,4 млрд рублей в пользу взыскателей и более 5 млрд рублей в пользу бюджета.

"За 2020 год мы взыскали задолженность по зарплате 77,5 млн рублей, это на 18 млн рублей меньше, чем за 2019 год. Остаток на 1 января 2021 года составил 711 производств на сумму 61 млн рублей. Половина должников находится в различных стадиях банкротств, имеются определенные трудности по взысканию данной задолженности", - добавил руководитель управления.

Объем средств, которые взыскали судебные приставы Новосибирской области в 2019 году, составил 13,8 млрд рублей. Это на 1,6 млрд рублей больше в сравнении с 2018-м. В бюджеты всех уровней управлением перечислено более 5 млрд рублей, что на 800 млн рублей больше показателя годом ранее.