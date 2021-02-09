Онлайн-мониторинг выбросов крупных предприятий в Красноярске запустят к 1 июня

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Система онлайн-мониторинга выбросов крупных промышленных предприятий в Красноярске должна заработать в Красноярске к 1 июня этого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора края со ссылкой на главу региона Александра Усса.

Красноярск вошел в число 12 городов федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". К 2024 году объем выбросов в Красноярске должен сократиться более чем на 20%.

"К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные предприятия, расположенные в черте города, доводили до горожан объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального времени. Кроме этого, мы договорились о том, чтобы все наиболее значимые предприятия, влияющие на экологическую ситуацию, открыли двери для всех желающих, чтобы наши экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, большинство крупных предприятий уже установили онлайн-датчики выбросов, но пока они работают в тестовом режиме. Информация с датчиков будет поступать на специальный информационный ресурс и в мобильное приложение Минэкологии края. Также губернатор поручил до 1 апреля проработать возможность ускорить закрытие малоэффективных котельных и расширить их перечень.

Красноярск - промышленный город, источниками смога в котором являются транспорт и многочисленные предприятия. В безветренную погоду в атмосфере города, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Согласно последнему государственному докладу "О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае", объем выбросов в Красноярске в 2019 году составил 186,4 тыс. тонн, из них на долю стационарных источников приходится 110,1 тыс. тонн. При этом более половины выбросов от стационарных источников - 56,8 тыс. тонн - приходится на Красноярский алюминиевый завод, около 35% - на три угольные ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.