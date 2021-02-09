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В Иркутске пропали двое школьников

Полиция призывает граждан оказать содействие

ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция в Иркутске разыскивает двоих 13-летних школьников, которые во вторник не вернулись из школы домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Иркутское" устанавливают местонахождение без вести пропавших 13-летних подростков (мальчик и девочка), которые около 16:00 (11:00 мск) ушли из школы № 55 микрорайона Университетский и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении подростков, просят сообщить об этом в полицию.

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