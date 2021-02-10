Проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК планируют разработать до сентября

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Проект ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область) будет разработан к августу-сентябрю, сообщил в среду журналистам директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

"Проект планируем разработать в этом году, к августу-сентябрю он уже будет готов для того, чтобы его направить на государственные экспертизы, и уже будет оценен масштаб тех мероприятий, которые будут на площадке [БЦБК] произведены", - сказал Лебедев.

В среду в Иркутске проходит обсуждение технологических решений, которые могут быть применены для ликвидации отходов БЦБК и рекультивации территории бывшего комбината. В мероприятии участвуют представители власти, Росатома, Российской академии наук, Общероссийского народного фронта, общественных организаций.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительств РФ назначило Федеральный экологический оператор - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу он должен до 2024 года.