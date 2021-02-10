В Красноярске сотрудники полиции изъяли более 3,5 кг героина

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Красноярске изъяли из оборота более 3,5 кг героина, задержаны два члена группы, торговавшие наркотиками. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Полицейские установили участников этнической преступной группы. Оперативники выяснили, что двое мужчин (житель Красноярска и уроженец Республики Таджикистан), проживающие в арендованных квартирах краевого центра, осуществляли сбыт героина бесконтактным способом путем закладок <...>. Во время обысков в квартирах злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли вещество желтого цвета, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Проведенная экспертиза показала, что изъятые у участников этнической организованной группы вещества являются героином массой более 3,5 кг. По предварительной оценке, его стоимость на черном рынке могла превысить свыше 10 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Роли в группе были строго распределены. Один из злоумышленников размещал в тайниках разовые дозы наркотика. Его подельник был куратором-координатором группы, а так же размещал оптовые партии героина для розничных закладчиков, подбирал людей для выполнения функций, связанных с преступной деятельностью.

Оба мужчины задержаны. По ходатайству следствия они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере").