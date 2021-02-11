На единственной ТЭЦ в алтайском Яровом в 30-градусный мороз произошли неполадки

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Температура в квартирах более 18 тыс. жителей города Яровое в Алтайском крае будет снижена из-за неполадок на двух котлах, которые пришлось остановить в 30-градусный мороз для ремонта, сообщил пресс-центр мэрии Ярового в четверг.

"На ТЭЦ из-за неполадок временно остановлены котлы № 9 и № 10, в связи с чем температура в теплосети будет снижена. В работе котел № 7. Ведутся ремонтные работы силами предприятия. Для устранения неполадок имеются все необходимые силы и средства. К 18:00 местного времени планируется запустить в работу котел № 10", - говорится в сообщении.

По словам директора МУП "ЯТЭК" Александра Хмылева, повреждение системы котла № 10 произошло минувшей ночью - в 4:15 местного времени. Сотрудники предприятия оперативно приступили к растопке резервного котла № 9. Во время растопки резервного котла произошла его разгерметизация, процесс пришлось приостановить. К 18:00 местного времени в четверг на предприятии рассчитывают завершить ремонт на котле № 10, после чего приступить к ремонту резервного котла, который должен завершиться к 22:00. В результате охлаждения теплоносителя до 70 градусов в квартирах местных жителей может понизиться температура. Глава администрации Ярового Виталий Самобочий добавил, что во второй половине дня в городе начнут обход угловых квартир и квартир на первых этажах домов с целью мониторинга температурного режима.

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, режим ЧС, введенный в Яровом в 2019 году из-за аварий на единственной ТЭЦ, до сих пор не снят.

"Режим ЧС дает возможность властям оперативно принимать решения по закупкам топлива и ремонтных материалов. История ТЭЦ сложна, она не единожды переходила в частные руки, но сегодня находится в муниципальной собственности, там необходимо продолжать ремонты. С СГК работы по передаче ТЭЦ в концессию продолжаются, однако изучается вопрос прихода газа на эту территорию: пока непонятно, насколько целесообразно вкладывать сотни миллионов рублей в модернизацию станции, если через пять лет туда придет голубое топливо и позволит через газовую котельную получить другой экономический эффект", - сказал Химочка на пресс-конференции.

В четверг в Яровом температура воздуха опустилась до 31 градуса.

О проблемной ТЭЦ

Как сообщалось, в январе текущего года прокуратура возбудила административное дело в отношении МУП "ЯТЭК" в городе Яровое Алтайского края Александра Хмылева, где из-за аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут более 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за аварий на котлах в городе ввели режим ЧС. На низкие температуры в квартирах жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом была в августе 2020 года передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек.