В прокуратуре назвали предварительную причину схода вагонов в Омской области

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Причиной схода с рельсов в Омской области трех грузовых вагонов стала, по предварительным данным, поломка колесной пары. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая по факту инцидента организовала проверку.

"11 февраля 2021 года в 03 часа 35 мин (00:35 мск) на втором пути станции Колония Западно-Сибирской железной дороги произошел сход трех вагонов в составе грузового поезда, причиной которого, по предварительным данным, явился излом оси колесной пары тележки одного из вагонов", - сообщила пресс-служба.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал, из-за повреждения контактной сети в течение двух часов было остановлено движение поездов на участке железнодорожного пути.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода вагонов, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. "Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по факту схода железнодорожных вагонов на 2 831 километре ст. Колония Омской области Западно-Сибирской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. При сходе вагонов произошло повреждение опор контактной сети. "Принимая во внимание наличие ущерба, нанесенного транспортным происшествием, принято решение о возбуждении уголовного дела", - отметили в управлении.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, сход вагонов стал причиной задержки пассажирских поездов № 2 Москва - Владивосток и № 127 Красноярск - Адлер на 3,5 и 1 час соответственно. В настоящее время поезда продолжили путь.

Сход трех вагонов грузового поезда произошел ночью в четверг на станции Колония в Омской области, в результате был поврежден соседний путь. На месте схода продолжают работать железнодорожники и восстановительная техника, в том числе два восстановительных поезда со станций Татарская и Омск-Пассажирский.