В Новосибирске на сутки ввели режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при которых в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, ввели на сутки в Новосибирске. Информация опубликована в четверг на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"12 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный", - говорится в сообщении.

По данным управления, 12 февраля в Новосибирске ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура днем до 26 градусов мороза, ночью до 33 градусов, местами до 36 градусов. Скорость ветра 2-7 м/с.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.