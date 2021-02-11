Спуск горняков в шахту "Алексиевская" запретили из-за нарушений требований безопасности

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы на основании решения суда приостановили горные работы на шахте в Кузбассе и запретили спуск горняков в забой на 90 суток из-за нарушений требований безопасности, так как у угольного предприятия нет договора на горноспасательное обслуживание, сообщает в четверг пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что речь идет о находящейся в банкротстве шахте "Алексиевская".

"Ленинск-Кузнецкий районный суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"), и назначил наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ и спуска людей в шахту на 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки Сибирского управления Ростехнадзора было установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности, был расторгнут договор на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов.

Работа "Алексиевской" уже была временно приостановлена в ноябре 2020 года. Тогда Сибирским управлением Ростехнадзора было установлено, что в шахте эксплуатировались не прошедшие проверку датчики газовой защиты, которые должны фиксировать концентрацию опасного для подземных работ метана.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признано банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников.