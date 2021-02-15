Жителя Алтайского края оштрафовали за покупку Георгиевского креста

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Житель Рубцовска в Алтайском крае признан судом виновным в незаконной покупке Георгиевского креста времен Первой мировой войны. Это первый подобный случай в судебной практике региона, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"В Алтайском крае положено начало формированию судебной практики рассмотрения дел о незаконных сделках с археологическими предметами. Георгиевский крест времен Первой мировой войны конфискован у жителя Рубцовска. Мужчина совершил сделку на торговой площадке в сети интернет и незаконно приобрел артефакт, представляющий историко-культурную ценность. Согласно мнению экспертов, приобретенная награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны и является археологическим предметом, оборот которых на территории страны запрещен", - говорится в сообщении.

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ по региону задержали мужчину в момент получения им посылки в почтовом отделении. В отношении него было возбуждено дело по статье о "совершении сделок с археологическими предметами в нарушение требований законодательства" (ст. 7.15.1 КоАП РФ). Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей. Артефакт был изъят и передан в Алтайский государственный краеведческий музей.

"Действительно, это первый случай в судебной практике региона. Начало формирования судебной практики рассмотрения таких дел - основа эффективной защиты интересов государства в сфере надзора за оборотом культурных ценностей и археологических предметов", - добавили ТАСС в пресс-центре регионального управления ФСБ РФ.