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Власти Томской области создали департамент для контроля цен на лекарства

В 2020 году средняя цена на лекарственные препараты выросла в аптеках региона на 7,2%

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о создании на базе комитета по лицензированию новой госструктуры - департамента по лицензированию, который будет следить за изменением цен на лекарства, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Как сообщали ранее специалисты томского отделения Федеральной службы госстатистики (Томскстат), в 2020 году средняя цена на лекарственные препараты выросла в аптеках региона на 7,2% по сравнению с 2019 годом. Так, цена на йод выросла на 48%, аспирин - на 30%, а корвалол - на 23%.

"Губернатор Сергей Жвачкин подписал постановление о создании департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области. В связи с расширением сферы деятельности и наделением новыми полномочиями на базе комитета по лицензированию создан новый исполнительный орган государственной власти. Решением главы региона в функции нового департамента дополнительно войдет государственный контроль за ценами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возглавит департамент Александр Деев. Ранее он занимал пост руководителя комитета по лицензированию, который занимается защитой прав граждан и предпринимателей по направлениям рынка, подлежащим лицензированию. К примеру, сотрудники комитета боролись с реализацией нелегального алкоголя и табачных изделий, следили за соблюдением прав пассажиров такси.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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