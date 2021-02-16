Мэрия Кемерова не разрешила инвесторам строительство первого в городе аквапарка

КЕМЕРОВО, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация города Кемерова отказала в выдаче разрешения на строительство первого в городе аквапарка компании "Кузбасский водный мир", которая начала его строительство еще в 2016 году и готова завершить в течение полутора лет, инвестировав в проект порядка 1 млрд рублей. Компания обратилась в суд с требованием о признании решения властей недействительным, сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Кемеровской области.

"Арбитражный суд Кемеровской области, ознакомившись с заявлением ООО "Кузбасский водный центр" к администрации города Кемерово о признании недействительным решения "Об отказе в выдаче разрешения на строительство" определил возбудить производство по делу. Администрации г. Кемерово представить <…> материалы, на основании которых принято оспариваемое решение", - говорится в материалах дела.

Официальным комментарием администрации города о том, чем мотивирован отказ властей в предоставлении нового разрешения на строительство, ТАСС в настоящий момент не располагает. В пресс-службу мэрии направлен официальный запрос.

В 2016 году администрация Кемерова заявила о реализации в городе инвестиционного проекта по строительству аквапарка стоимостью 1,1 млрд рублей. На строительной площадке были забиты сваи, но позднее работы были приостановлены. Как следует из картотеки судебных дел, в 2019 году администрация города попыталась отказать в продлении аренды земельного участка под строительство, но инвесторы оспорили его через суд, срок аренды для завершения строительства был продлен до 2023 года.

В 2020 году администрация Кемерова через суд попыталась изъять недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс, но Арбитражный суд Кемеровской области отказал властям в удовлетворении данных исковых требований. Инвесторами подготовлена обновленная проектная документация на завершение строительства, на нее получено положительное заключение экспертизы. Однако строительные работы пока возобновить невозможно, так как власти не дают на них официальных разрешений, а срок действия ранее выданного разрешения на строительство истек.

Площадка под строительство аквапарка находится в Ленинском районе Кемерово вблизи новой транспортной развязки между проспектами Московский, Притомский и бульваром Строителей. Рядом расположено Президентское кадетское училище, ведется комплексная застройка новых жилых микрорайонов.