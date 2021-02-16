Директора лесохимической компании в Красноярском крае подозревают в сокрытии средств

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Директора ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" (НЛХК) заподозрили в сокрытии средств, за счет которых могла быть частично взыскана недоимка по налогам. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых могла быть частично взыскана недоимка по налогам, в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

По предварительной версии, в 2019 году на основании его распорядительных писем от контрагентов третьим лицам было перечислено более 39 млн рублей, что предотвратило поступление этих денежных средств на расчетные счета НЛХК. Сообщается, что он достоверно знал, что у компании недоимка по налогам и страховым взносам на сумму более 105 млн рублей, а с расчетных счетов ЗАО должна была принудительно списываться задолженность.

Новоенисейский ЛХК расположен в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Компания производит экспортные пиломатериалы и древесно-волокнистые плиты, столярные изделия для строительства жилых и производственных помещений, товары народного потребления.