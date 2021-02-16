Учителя в Красноярске отстранили от работы после информации об унижении учеников

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Учителя ОБЖ красноярской школы № 155 временно отстранили от работы после информации об унижении школьников за отказ участвовать в подготовке к празднованию Дня защитника Отечества. В образовательном учреждении управление образования города начало проверку, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

"В школе проходит проверка по данному факту. Учитель ОБЖ временно отстранен от работы", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что проверку проводит городское управление образования.

По информации местных СМИ, 11-классник отказался маршировать в рамках подготовки к празднованию Дня защитника Отечества. Еще несколько учеников последовали его примеру, сославшись на необходимость готовиться к ЕГЭ. После высказываний педагога в адрес подростков они заявили о "принижении их человеческого достоинства".