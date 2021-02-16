Самозанятые в Кузбассе с 2021 года смогут получить льготные займы до 500 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 16 февраля. /ТАСС/. Меры льготной финансовой господдержки с 2021 года станут доступны самозанятым гражданам в Кузбассе. Они смогут получить льготные займы в сумме до 500 тыс. рублей от 2,12% годовых, сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"С этого года наш Государственный фонд поддержки предпринимательства начинает выдачу льготных микрозаймов для плательщиков налога на профессиональный доход. Сумма займа может составить до 500 тыс. рублей, в том числе для начинающих самозанятых, зарегистрированных менее года, до 300 тыс. рублей. Приоритет в предоставлении микрозаймов будет отдан самозанятым из моногородов, женщинам, применяющим специальный налоговый режим, а также тем, кто ведет свое дело в сферах экологии, туризма или спорта, резидентам бизнес-инкубаторов и самозанятым в возрасте старше 45 лет", - сказал Венгер.

Как пояснили ТАСС в региональном госфонде, займы являются целевыми и должны быть направлены на организацию и развитие предпринимательской деятельности. Сумма зависит от наличия у самозанятого залогового обеспечения, без залога возможно получить займ в размере до 100 тыс. рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально и зависит от сферы и социальной значимости бизнес-проекта, наличия залога, минимальный процентный порог составляет от половины ключевой ставки ЦБ, которая сохранена на уровне 4,25%.

Ранее ТАСС сообщал, что самозанятыми в Кузбассе в 2020 году стали свыше 12,5 тыс. человек, это почти вдвое больше, чем региональные власти прогнозировали в начале введения специального налогового релиза в июле прошлого года. При этом более 80% из зарегистрированных ранее не вели предпринимательскую деятельность. В 2020 году для самозанятых в Кузбассе были доступны только меры нефинансовой поддержки - это бесплатные консультации и образовательные курсы на базе центра "Мой бизнес".

С 1 июля 2020 года новый специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - начал применяться на всей территории страны для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые сами производят товары и услуги и у которых нет работодателя и наемных работников. При этом годовой доход налогоплательщика не должен превышать 2,4 млн рублей. Для налога на профессиональный доход установлены льготные ставки (4% с доходов от физических лиц и 6% - с доходов от юридических лиц и ИП).