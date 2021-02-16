Красноярские врачи впервые заменили кардиостимулятор 101-летнему пациенту

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Хирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Красноярске впервые провели операцию по замене кардиостимулятора 101-летнему жителю Красноярского края, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

"Хирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ выполнили вмешательство самому возрастному пациенту за всю историю существования красноярской интервенционной аритмологии, 101-летнему мужчине успешно выполнена операция по замене кардиостимулятора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент поступил в центр с жалобами на слабость, отек нижних конечностей. При обследовании оказалось, что у мужчины истощилась батарея кардиостимулятора, который был имплантирован более 10 лет назад. Как говорится в сообщении, операция прошла стандартно, пациент чувствует себя нормально. Врачи заменили кардиостимулятор, которого хватит на 10 лет.

В последние годы у кардиохирургов увеличилось количество пациентов, которым больше 80 лет. Современные технологии позволяют оперировать их с хорошим результатом.