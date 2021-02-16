"Красавиа" с 26 февраля возобновит полеты в Кызыл

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа" с 26 февраля возобновит рейсы в Кызыл, продлив до тувинского административного центра рейс Красноярск - Абакан. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"С 26 февраля после почти годового перерыва возобновляются рейсы Абакан - Кызыл, в продолжение давно работающего маршрута Красноярск - Абакан. Возобновление востребованного пассажирами рейса после спада авиаперевозок, вызванного пандемией, стало возможным благодаря поддержке Росавиации, а также подписанию соглашения с правительством Республики Тыва", - сообщили в компании.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на L-410, а с 31 марта в летнем расписании добавится третья частота по средам.

Авиакомпания "Красавиа" занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Владелец 100% акций АО "Красавиа" - Красноярский край.