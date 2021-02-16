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В Новокузнецке задержали пенсионера, выстрелившего из ружья в местного жителя

Мужчина, в которого стреляли, не пострадал

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новокузнецке 71-летнего мужчину, который выстрелил из охотничьего ружья в местного жителя, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, а затем скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет. "Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции по горячим следам задержала злоумышленника, которым оказался 71-летний горожанин. В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, изъято зарегистрированное охотничье ружье", - сказала Волк.

Мужчина доставлен в отдел полиции, оперативники и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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