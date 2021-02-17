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Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка его дедушкой в Новосибирске

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где мужчина бьет ребенка в подъезде дома в присутствии двух других детей

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка его дедушкой в подъезде одного из домов Ленинского района Новосибирска, сообщает региональное ведомство.

"Прокуратура Ленинского района Новосибирска проводит проверку в связи с распространением в одном из пабликов социальных сетей и местными СМИ информации о причинении телесных повреждений ребенку", - говорится в сообщении.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина бьет маленького ребенка в подъезде дома в присутствии двух других детей. Ребенка в свою очередь пытается защитить женщина. В СК по Новосибирской области сообщили журналистам, что в связи с инцидентом проводится проверка. Предварительно установлено, что ребенка бил его родной дедушка.

В пресс-службе регионального главка МВД журналистам сообщили, что по данному факту также работают инспекторы ПДН.

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