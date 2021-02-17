В Туве задержали бывшего руководителя фонда поддержки предпринимателей

ТАСС, 17 февраля. Бывший руководитель микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимателей Республики Тыва" задержан в Туве по подозрению хищении более 1 млн рублей бюджетных средств. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"При силовой поддержке бойцов спецподразделения правоохранителями задержан бывший руководитель микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимателей Республики Тыва", который занимал эту должность с 2015 по 2019 год. Сотрудники полиции установили, что в период с 2016 по 2018 год руководитель организации, используя свое служебное положение, похитил бюджетные денежные средства на общую сумму, превышающую один миллион рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, похищенные денежные средства выделялись в рамках программы "Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы".

Следователем МВД в отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").