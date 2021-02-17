Почти половина месячной нормы снега выпала в двух городах Сибири в ночь на 17 февраля

ТАСС, 17 февраля. Почти половина месячной нормы снега выпала в двух крупных городах Сибири - Новосибирске и Красноярске - в ночь на среду, а в Кемерове за сутки 16 февраля выпало почти 80% от месячной нормы осадков. Из-за снегопадов была усилена работа дорожных служб и увеличено количество снегоуборочной техники, сообщают в среду городские власти.

"По станциям Новосибирска выпало от 41 до 67% месячной нормы осадков. До половины месячной нормы. Территория Западной Сибири подвергается натиску циклонов разного происхождения. Последний циклон пришел из Атлантики, он несет огромный влагозапас. Теплые воздушные массы способствуют развитию кучевой облачности, осадкам в виде мокрого снега и температурам, близким к нулю", - сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Схожая ситуация наблюдается в другом крупном городе Сибири - Красноярске, где за ночь, по данным синоптиков, выпала почти половина месячной нормы снега - 6 из 13 мм. В гидрометцентре отмечают, что он будет идти весь день.

Обильный снегопад наблюдался также в Кемерове, Омске и Томске. "Сильный снегопад, по данным синоптиков, за ночь выпало 68% месячной нормы осадков, за сутки - почти 80%", - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Кемерова Илья Середюк.

Из-за увеличения объема осадков усилили работу дорожные службы. Так, в Томске за минувшие сутки вывезено более 8 тыс. тонн снега. Ранее, коммунальные службы в среднем вывозили в данный период от 5 до 7 тыс. тонн. "Сегодня районы обязаны максимально усилить работу своих подрядчиков по очистке от снега жилых кварталов, выполняя требование об увеличении кратности уборки второстепенных улиц. <...> Режим уборки должен быть круглосуточным", - цитирует пресс-служба городской администрации и. о. мэра Томска Михаила Ратнера.

В круглосуточном режиме работают и дорожные службы Красноярска. Так, ночью на уборку города вышло 176 единиц техники и 492 дорожных рабочих. По словам главы Кемерова, во дворах города на уборку снега вышли более 1,3 тыс. дворников. "Сейчас на улицах работают 149 единиц снегоуборочной техники. В каждом районе задействованы механизированные комплексы для очистки", - добавил Середюк на своей странице в "Инстаграме".