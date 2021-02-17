В Иркутской области обнаружили несанкционированную свалку золошлака вблизи Байкала

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Несанкционированную свалку золошлака - отходов с котельных - обнаружили вблизи озера Байкал в Иркутской области, Росприроднадзор возбудил административное производство. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Росприроднадзор начал административное производство по факту размещения отходов у озера Байкал. В адрес межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории поступило обращение гражданина о несанкционированном размещении золошлаковых отходов из городских котельных в городе Слюдянка и Слюдянского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2020 году коммунальщики отгрузили 50 т золошлаковой смеси физическому лицу для планировки земельного участка. Шлак от сжигания угля был размещен в непредназначенных для этого местах, на земельных участках в непосредственной близости к Байкалу. Между тем федеральным законом "Об охране окружающей среды" сброс отходов производства и потребления на почву запрещен.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала.