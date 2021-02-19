Омская область договорилась с Росгидрометом о совместном мониторинге состояния воздуха

ОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве в области экологии, в частности о снижении выбросов в атмосферу и совместном мониторинге за качеством воздуха, сообщает пресс-служба областного правительства.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Город по майскому указу должен к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Сегодня подписано соглашение, направленное на решение экологических проблем и, прежде всего, на снижение количества вредных выбросов в атмосферу, совместное развитие единой сети мониторинга окружающей среды. <…> Кроме того, проектом соглашения определен перечень опасных природных гидрометеорологических явлений и критерии экстремально высокого загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, стороны будут совместно эксплуатировать системы наблюдения за качеством воздуха. "Регион строит свою сеть, федеральная служба - свою, и мы объединяем это в единую сеть наблюдения", - цитирует пресс-служба Шумакова. Руководитель Росгидромета уточнил ТАСС, что обмен информацией был налажен и ранее. "Центр мониторинга получает нашу информацию, мы получаем информацию от них. Но я думаю, что полное объединение [систем] в этом понимании произойдет в этом в году", - подчеркнул он.

Губернатор Александр Бурков отметил, что стороны также рассматривают вопрос о применении специального программного обеспечения, которое сможет анализировать информацию со всех постов - стационарных и передвижных, федеральных и региональных. "Это позволит более точно устанавливать источники этих выбросов", - сказал журналистам глава региона.