Дело мэра Томска направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

ТОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Дело мэра Томска Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении должностных полномочий, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый ознакомился с материалами дела, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК Елена Лебедева.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. 4 февраля он был госпитализирован в НИИ онкологии Томска для проведения операции, однако она неоднократно переносилась, так как мэру необходимо было ознакомиться с материалами уголовного дела перед отправкой в суд. Защита обратилась в СК и прокуратуру, чтобы приостановить следственные действия, следствие подало ходатайство в суд с целью ограничить время на рассмотрение.

"Обвиняемый закончил ознакомление с материалами дела, теперь оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщила Лебедева.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство.

Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.