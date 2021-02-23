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Два частных дома загорелись в Новосибирске

По данным МЧС, есть угроза распространения огня

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в двух частных домах в Кировском районе на левобережье Новосибирска, есть угроза распространения огня на соседние строения. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Около 12:00 (08:00 мск) поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Кировском районе Новосибирска. В течение восьми минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома, происходило интенсивное распространение огня. В настоящее время пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания и защите ближайших строений по повышенному рангу пожара", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, есть угроза распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.

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