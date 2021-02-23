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Два человека пострадали из-за падения льда с окон торгового центра в Омске

Инцидент произошел на улице Герцена

ТАСС, 23 февраля. Два человека получили травмы после падения льда с окон здания торгового центра в Омске. Прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве во вторник.

"Прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку по факту падения ледяных отложений с покатых окон, расположенных по периметру здания торгово-офисного комплекса (ТОК) "Герцен-плаза", расположенного по улице Герцена в Омске", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Прокуратура округа проверит соблюдение правил благоустройства собственниками здания, а также даст оценку деятельности администрации Центрального округа Омска.

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