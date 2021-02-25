Временные посты пожарной охраны защитят 38 малых поселений Приангарья от лесных пожаров

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Временные посты пожарной охраны организуют в 2021 году для защиты от лесных пожаров в 38 малочисленных населенных пунктах Иркутской области, где сейчас нет сил и средств для борьбы с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Роман Пешков в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Главное управление МЧС России по Иркутской области выносит предложения по защите территории от природных пожаров, одним из них является создание временных постов на территории населенных пунктов, в которых отсутствует какой-либо вид пожарной охраны. Мы провели анализ. В Иркутской области около 40 таких населенных пунктов. <…> С предложением мы вышли к правительству Иркутской области, губернатор нас поддержал. 38 населенных пунктов мы планируем в этом году защитить временными постами", - сказал Пешков.

Он пояснил, что это населенные пункты, в каждом из которых проживают не более 100 человек. Главам муниципальных образований рекомендовано выделить помещения, где будут базироваться временные посты.

Рассказывая о подготовке к новому лесопожарному сезону, Пешков сообщил, что к 1 марта все силы Иркутской области будут приведены в готовность. Исходя из ситуации прошлых лет, специалисты ожидают, что сезон лесных пожаров в 2021 году может начаться в середине марта.

В 2020 году пожароопасный сезон в лесах Иркутской области начался 10 апреля и продлился 180 дней. За это время произошло 923 пожара. Площадь возгораний составила 226 тыс. 73 га. По сравнению с 2019 годом площадь сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары и нелегальные рубки являются основными причинами гибели иркутской тайги.