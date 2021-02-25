МЧС оценит возможности использования спутника "Кузбасс-300" для мониторинга пожаров

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Кемеровской области намерено изучить возможности спутника "Кузбасс-300" при мониторинге лесных пожаров, летательный аппарат ученые Кузбасского государственного технического университета планируют запустить на орбиту в текущем году. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС начальник регионального главка МЧС Алексей Шульгин.

"Мы его (спутник - прим. ТАСС) рассмотрим, изучим, посмотрим, как его практически можно применять не только на территории Кузбасса, но и на территории нашей страны. На сегодня для контроля за термическими точками мы используем космический мониторинг МЧС России - систему "Каскад", - сказал Шульгин, отвечая на вопрос ТАСС.

В начале февраля Кузбасский государственный технический университет сообщил о получении финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на разработку наноспутника "Кузбасс-300". Его запуск должен состояться осенью 2021 года в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" и будет приурочен к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое отмечается в текущем году.

Спутник будет оборудован инфракрасной камерой для мониторинга возникновения лесных пожаров, а также будет сообщать радиолюбителям со всего мира о 300-летнем юбилее угольного региона, сообщения будут транслироваться более чем на 10 языках. Кроме того, в этом году на базе КузГТУ также планируется открыть Центр космического мониторинга, который сможет принимать и обрабатывать сигналы с кузбасского спутника.