Число уголовных дел о контрабанде древесины в Сибири выросло более чем вдвое

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число уголовных дел, связанных с контрабандой древесины в регионах Сибирского федерального округа (СФО), по итогам 2020 года выросло более чем в два раза - до 149, сообщил журналистам в четверг в пресс-центре ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

"Возбуждено 360 уголовных дел и 11 043 дела об административных правонарушениях. В числе объектов преступлений преобладали лесоматериалы. Число уголовных дел, связанных с контрабандой леса в 2020 году, выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составило 149 уголовных дел", - сказал Ястребов.

По итогам 2020 года экспорт леса в Сибири снизился на 12% - до 18,2 млн кубометров. В стоимостном отношении падение составило на 9,1% до 2,3 млрд. долларов. По словам Ястребова, наблюдается снижение объемов поставок лесоматерилов, особенно в Китай, который является основным внешнеторговым партнером СФО по экспорту леса.

В ноябре президент России Владимир Путин принял ряд мер, направленных на декриминализацию лесной отрасли. Глава государства указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался так называемый "кругляк".