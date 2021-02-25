Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края подозревают в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили факт мошенничества, совершенного бывшим министром лесного хозяйства Красноярского края, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

"Оперативники экономический безопасности краевой полиции выявили факт мошенничества, совершенного бывшим министром <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщили в главке полиции.

По данным ведомства, в 2018 году к подозреваемому обратился бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой, с просьбой оказать содействие в предоставлении в долгосрочную аренду лесного участка в Богучанском районе. Злоумышленник пояснил предпринимателю, что для решения данного вопроса необходимо передать его родному брату 1 млн рублей, что и было сделано. Однако подозреваемый взятые на себя обязательства по выделению лесного участка не выполнил.

С января 2018 года и до сентября 2020 года министром лесного хозяйства края был Димитрий Маслодудов. После отставки он был задержан по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору). По предварительной версии следствия, с марта 2018 года по март 2020 года он осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.