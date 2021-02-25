Проектировщик метро в Красноярске требует взыскать с заказчика 230 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), занимавшийся по госконтракту корректировкой схемы строительства метро в Красноярске, обратился в Арбитражный суд региона с требованием взыскать более 230 млн рублей с краевого госучреждения "Красноярское транспортное управление" за работу над схемой метрополитена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона.

"Как следует из искового заявления, АО "КрасноярскТИСИЗ" в рамках исполнения обязательств по государственному контракту на проведение мероприятий "Корректировка проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске" выполнило предусмотренный контрактом объем работ", - говорится в сообщении. Всего истец требует взыскать 230,6 млн рублей задолженности и пеней.

Как пояснил ТАСС председатель совета директоров КрасноярскТИСИЗа Олег Митволь, Красноярское транспортное управление, которое является заказчиком работ, не полностью оплатило разработку проекта. Он отметил, что по этой причине компания имеет задолженность перед субподрядчиками.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрение в Главгосэкспертизе.