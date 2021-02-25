В Иркутской области разрешили открыться детским развлекательным центрам и игровым комнатам

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили открыться детским развлекательным центрам и игровым комнатам, работа которых была запрещена с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области возобновляют работу детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. <…> Услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров разрешено предоставлять при условии посещения одного ребенка на 2 кв. м помещения", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 25 февраля подтверждено 55 199 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 51 523 человека, умерли 1 866. С 9 декабря проводится вакцинация, сейчас прививают жителей из групп риска. С начала поставок вакцины в Приангарье поступило порядка 65 тыс. доз. По данным на 24 февраля, привиты более 40 тыс. человек, из них более 11 тыс. - двумя компонентами.

В области продолжают действовать ряд ограничений: режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 17 марта, для всех жителей обязателен масочный режим. Ограничения также касаются работы театров, кинотеатров, стадионов, где наполняемость залов и трибун должна быть не более 50%.